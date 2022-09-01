Премьер Финляндии объявила о введении военной экономики

Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики», заявила премьер-министр страны Санна Марин

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — цитирует РИА Новости Марин.

Она отметила беспрецедентный характер нынешнего энергокризиса и подчеркнула, что для его решения нужны исключительные меры. При этом глава правительства выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации.

По ее словам, одной из мер для преодоления трудностей может стать установление потолка цен на электричество.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.