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Трамп потребовал немедленно новых выборов президента США

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал признать выборы главы государства США в 2020 году скомпрометированными и потребовал провести новые.

«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то "Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году". Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране», — цитирует ТАСС Трампа.

Он потребовал «объявить настоящего победителя, или как минимум - объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!»

В СМИ не раз публиковали данные с ноутбука, принадлежавшего сыну президента США. Из представленной переписки, которую вел Хантер Байден, в частности, следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США.

Байден-старший, занимая этот пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Другая американская газета — The Washington Post сообщила в марте, что Хантер Байден, предположительно, получил почти 5 миллионов долларов от китайской энергетической компании CEFC.

Но, по информации газеты The Washington Times, сотрудники ФБР в 2020 году охарактеризовали эти материалы как «дезинформацию» и прекратили следствие в отношении сына президента.

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