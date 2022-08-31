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Новый сезон КХЛ: чего ждать болельщикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © cska_hockey, t.me/cska_hockey
Сезон без финнов, новые тренеры и площадки — 1 сентября в Москве стартует очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Какие команды в этот раз будут лидерами турнирной таблицы и повлияют ли санкции Запада на качество турнира?

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

Главные изменения

В новом сезоне лига лишилась двух команд — рижского «Динамо» и финского «Йокерита». Они покинули КХЛ по политическим причинам после начала военной спецоперации.

В сезоне 2022/23 выступит 22 команды. В составе конференций и дивизионов будет только одно изменение — «Куньлунь Ред Стар» переведен из Восточной в Западную конференцию и будет играть в дивизионе Тарасова.

В Восточной конференции выступят: «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Амур», «Барыс», «Металлург Мг», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор».

В Западной конференции выступят: «Витязь», московское «Динамо», минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Северсталь», СКА, «Спартак», «Сочи», «Торпедо», ЦСКА.

Отдельная история с легионерами. Многие хоккеисты по политическим причинам покинули российские клубы. В новом сезоне формирование команд на сезон выдалось непростым. 

Но новые интересные игроки все же приехали. Причем в некоторых командах привлекают не только уже состоявшихся хоккеистов, но и молодых иностранцев, которые получили возможность выйти в КХЛ на новый уровень.

На кого обратить внимание

Одно из самых мощных усилений в новом сезоне у казанского «Ак Барса». Помимо приехавшего из НХЛ Александра Радулова, казанцы пополнили состав звездами «Динамо» — Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Главным тренером стал Олег Знарок, принесший России золото на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018.

Интересно в новом сезоне будет посмотреть за казахским «Барысом», за который снова взялся еще один мастеровитый тренер Андрей Скабелка. Он рулил барсами с 2018 по 2020 годы, затем ушел в «Локомотив», откуда был уволен в начале сезона. Скабелка никого не тренировал почти сезон, и теперь ему явно захочется восстановить репутацию. А для этого нужны хорошие результаты «Барыса».

В сезоне 2022/23 масштабные перемены произошли у омского «Авангарда». Команда, триумфально взявшая Кубок Гагарина в сезоне 2020/21, осталась без канадского тренера Боба Хартли, с которым закончился контракт. Руководство омских ястребов приняло интересное решение — поставить у руля бывшего игрока и ассистента главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.

Помимо кадровых перестановок, «Авангард» в новом сезоне будет играть домашние матчи в родном Омске. С 2018 года они базировались на арене «Балашиха» из-за реконструкции омской площадки. Возвращение домой может воодушевить хоккеистов снова показать отличный результат.

Лидеры прошлых сезонов в лице ЦСКА, СКА, «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Трактора» сохранили боеспособность и наверняка останутся в списке претендентов на Кубок Гагарина.

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