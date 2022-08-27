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Школьница-подросток пропала в Кемеровской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полиция в Кемеровской области разыскивает 15-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 26 августа и не вернулась, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в городе Прокопьевске. Мать подростка обратилась в отдел полиции «Центральный» ОМВД России около 23.10. По ее словам, 15-летняя девочка ушла из дома около 16.00 и не вернулась.

Женщина пыталась разыскать дочь самостоятельно, но та так и не вышла на связь. Полиция начала поисковые мероприятия, однако обнаружить девочку пока не удалось.

Отмечается, что в настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех знакомых и друзей пропавшей и проводят их проверку.

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ponhik78

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slavaynin

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Disobedient

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