Школьница-подросток пропала в Кемеровской области

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Полиция в Кемеровской области разыскивает 15-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 26 августа и не вернулась, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел в городе Прокопьевске. Мать подростка обратилась в отдел полиции «Центральный» ОМВД России около 23.10. По ее словам, 15-летняя девочка ушла из дома около 16.00 и не вернулась.
Женщина пыталась разыскать дочь самостоятельно, но та так и не вышла на связь. Полиция начала поисковые мероприятия, однако обнаружить девочку пока не удалось.
Отмечается, что в настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех знакомых и друзей пропавшей и проводят их проверку.
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