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Прекращена выдача загранпаспортов нового образца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выдача загранпаспортов нового образца с десятилетним сроком действия прекращена из-за необходимости переформатирования электронного носителя, сообщает консульский департамент МИД РФ.

Прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения прекратился с 26 августа. При этом оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжается без изменений.

Документы нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. Электронные носители для загранпаспортов поставляет компания «Микрон».

Загранпаспорта нового образца начали выдавать с 2006 года. По данным МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Топ комментариев

ponhik78

??? Украина питает АЭС? Это как?

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

corrector

и что им кто сделал , твоим "знаменитостям" бездельникам ? Всех уже по лагерям рассадили ?

slavaynin

"Это будет самая сложная зима")