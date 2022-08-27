Прекращена выдача загранпаспортов нового образца

Выдача загранпаспортов нового образца с десятилетним сроком действия прекращена из-за необходимости переформатирования электронного носителя, сообщает консульский департамент МИД РФ.

Прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения прекратился с 26 августа. При этом оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжается без изменений.

Документы нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. Электронные носители для загранпаспортов поставляет компания «Микрон».

Загранпаспорта нового образца начали выдавать с 2006 года. По данным МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.