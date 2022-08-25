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Тренер чемпионки рассказала о пути легкой атлетики на дно

Источник:
Sibnet.ru
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Серебряный призер ОИ Анжелика Сидорова
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / CC BY 4.0

Легкая атлетика в России скатилась на дно из-за проблем в Федерации, низких зарплат тренеров, и многолетних проблем с запретом на выступление на мировых стартах, сообщила тренер серебряного призера Олимпиады Светлана Абрамова.

Абрамова тренирует прыгунью с шестом Анжелику Сидорову. Спортсменка — серебряный призер Олимпиады в 2020 году. Теперь она может выступать с мировыми результатами только в России, как и другие легкоатлеты.

Проблемы российской атлетики начались еще в 2015 году, когда из-за допинговых скандалов, спортсменам запретили выступать под российским флагом и гимном, атлетов в индивидуальном порядке пускали на мировые старты под нейтральным статусом. В 2022 году из-за спецоперации никто из россиян не может выступать на международных соревнованиях

«Легкая атлетика в России скатилась в дно… Нет условий, маленькие зарплаты, тренеры молодые не идут работать, пожилые уходят, их опыт никому не нужен. Кто будет заниматься с детьми, если нет тренеров молодых? Люди, значимые в леёгкой атлетике, они оказываются не нужны. Анжелика не нужна, Маша (Ласицкене) не нужна. Это та правда, которую не хотят слышать, и которая не нравится», — сказала в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко Абрамова.

Она отметила, что в Всероссийской федерации легкой атлетики нет утвержденного президента, нет главного тренера России по легкой атлетике.

«По сути, последние несколько лет мы только и заняты тем, что выгрызаем свое право быть лидерами, спортсменами, право тренироваться, выступать постоянно. Причем здесь, внутри», — сказала Абрамова в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

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