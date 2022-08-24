Свежее обновление Windows 10 сломало звук

Обновление для Windows 10 с идентификатором KB5016616 после установки вызвало проблемы со звуков у части пользователей.

Так, у некоторых компьютеры стали воспроизводить звук с «заиканием», на других устройствах функция воспроизведения вообще исчезла. Microsoft уже признала проблему, пишет издание Windows Latest.

Проблема может затрагивать не только наиболее актуальную версию Windows 10, но и более старые сборки, в том числе Windows 10 20H2 и Windows 10 (2004). В сообщении разработчиков указывается, что установка KB5016616 способна нарушить работу звуковых драйверов.

Пользователям рекомендуется обновить звуковые драйверы до установки апдейта KB5016616. Если это не помогло, следует откатить драйвер и отказаться от повторной установки до выпуска соответствующего патча.