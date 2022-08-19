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Человек и компьютер
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Человек и компьютер

Представлена российская операционная система Astra Linux SE

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ryan_worl / Attribution-ShareAlike License

Группа компаний «Астра» представила мобильную версию «защищенной» системы на ядре Linux под названием Astra Linux Special Edition. Презентация прошла на форуме «Армия-2022».

Разработчики отмечают, что система создана для «специального назначения». Она поддерживает чипы x64, x86, Arm, «Эльбрус», а также имеет три уровня защиты для разных сценариев использования: базовый, усиленный и максимальный.

Astra Linux Special Edition можно устанавливать на ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны и сервера, разработчики встроили поддержку драйверов микрофонов, камер, мышек, клавиатур, принтеров, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 3G, 4G, GPS и ГЛОНАСС.

Операционная система умеет менять свой интерфейс с десктопной на мобильную версию, у нее проработана адаптация для сенсорных экранов, встроены российские средства защиты информации.

«Астра» также умеет запускать Android-приложения. Операционная система уже доступна для приобретения, при этом стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от пакета услуг, вида и времени лицензирования.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

corrector

Санна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

Dima73

Всю экономику экономистов видно в любом магазине.Аналитики нах не нужны