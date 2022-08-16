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Миллиард рублей потратят на продвижение Кубка России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетинговый бюджет на продвижение Кубка России по футболу составит более 1 миллиарда рублей, сообщил и.о. президента Российской премьер-лиги Александр Алаев.

Кубок России по футболу получил нового титульного спонсора. Им стала букмекерская компания «Фонбет». Игры покажут на ресурсах «Матч ТВ». Доходы от контракта составят 2,4 миллиарда рублей. Будет сформирован беспрецедентный для турнира призовой фонд, но его конкретная сумма не уточняется.

«Предложение "Фонбет" и "Национального спортивного телеканала", помимо фиксированной части, включает большой маркетинговый бюджет на продвижение кубка, превышающий 1 миллиард рублей», — цитирует ТАСС Алаева.

Кубок России разыгрывают с 1993 года. Сезон 2022/2023 впервые будет состоять из «пути РПЛ» и «пути регионов». Первый этап пройдет в августе-декабре 2022 года, второй начнется в феврале 2023 года, финал запланирован на 11 июня.

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