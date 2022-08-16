Первый канал объявил наставников пятого сезона «Голоса 60+»

Кресла наставников в пятом сезоне шоу «Голос 60+» займут Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Александр Малинин и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Из всех наставников ранее в «Голосе 60+» участвовала только Ваенга (третий сезон). Сюткин сидел в жюри в двух сезонов «Голоса» с молодыми участниками, а для Корнелюка и Малинина это будет дебют в проекте.

Точная дата премьеры пятого сезона «Голоса 60+» пока не сообщается. Первый канал обещает зрителям, что скоро состоятся слепые прослушивания.

В шоу «Голос 60+» участвуют люди пенсионного возраста. В прошлом сезоне победителем стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков. 10 августа артист умер в возрасте 98 лет.