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Первый канал объявил наставников пятого сезона «Голоса 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос 60+»

Кресла наставников в пятом сезоне шоу «Голос 60+» займут Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Александр Малинин и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Из всех наставников ранее в «Голосе 60+» участвовала только Ваенга (третий сезон). Сюткин сидел в жюри в двух сезонов «Голоса» с молодыми участниками, а для Корнелюка и Малинина это будет дебют в проекте.

Точная дата премьеры пятого сезона «Голоса 60+» пока не сообщается. Первый канал обещает зрителям, что скоро состоятся слепые прослушивания.

В шоу «Голос 60+» участвуют люди пенсионного возраста. В прошлом сезоне победителем стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков. 10 августа артист умер в возрасте 98 лет.

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