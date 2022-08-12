Россия испытала новый истребитель танков

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» успешно прошла государственные испытания, сообщил глава корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — заявил гендиректор «Ростеха».

Новый истребитель танков вооружен пушкой 2А75, аналогичное вооружение установлено на танки Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90. При этом мощное оружие смонтировано на легкое гусеничное шасси.

В результате 2С25 «Спрут-СД» способен десантироваться вместе с подразделениями ВДВ, а также преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.

По словам Артякова, новейшая боевая машина может без подготовки вести боевые действия в высокогорье, а также в тропическом климате, и в болотистой местности.