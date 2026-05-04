Иран не дал американским эсминцам войти в Ормузский пролив

Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американских эсминцев через Ормузский пролив, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

«Благодаря решительному и оперативному реагированию военно-морских сил армии Исламской республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американско-сионистских эсминцев», — приводит ТАСС сообщение.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что все суда, которые пренебрегают правилами Ирана, будут остановлены с применением силы.



Ранее США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод из Ормузского пролива судов, оказавшихся там заблокированными. По словам представителей Вашингтона, страны со всего мира обратились к США с просьбой помочь освободить их корабли.