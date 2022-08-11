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Обновление iOS 16 разозлило пользователей

Источник:
My Drivers
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Фото: © Sibnet.ru

Одно из нововведений выпущенной несколько дней назад бета-версии iOS 16 разозлило владельцев iPhone. Речь идет о новой иконке заряда аккумулятора смартфона.

После обновления иконка представляет собой изображение батареи со сплошной белой заливкой, на которой демонстрируется заряд в процентах. Ранее процента заряда на батарее не было, а сама иконка постепенно «разряжалась» визуально, пишет My Drivers.

Такое изменение озадачило многих владельцев iPhone, не привыкших к цифровому индикатору. Многим кажется, что аккумулятор постоянно заряжен, после чего смартфон внезапно выключается из-за «пустой» батареи.

В прежних версиях iOS узнать заряд смартфона в процентах можно было только с помощью дополнительных манипуляций — для этого пользователю требовалось зайти в «Пункт управления».

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.