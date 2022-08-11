Хоккеист СКА признался в даче взятки для покупки военного билета

Нападающий клуба СКА Михаил Воробьев признал вину в даче взятки для приобретения военного билета, два других хоккеиста, проходящих по тому же делу, виновными себя пока не считают.

В июле стало известно, что в 2019 году трое российских хоккеистов: Воробьев из СКА, экс-игрок «Салавата Юлаева» Владислав Лукин и выступавший за «Метталург-Серов» Анвар Сулейманов — в Уфе покупали военные билеты через посредника, который давал взятку сотруднику военкомата. В среду прошло первое заседание суда.

Воробьев признал вину, сообщила изданию РАПСИ консультант Ленинского суда в Уфе Ирина Галимова. Сулейманов отношения к обвинению не высказал. Лукин на заседание не явился, так как его адвокат ходатайствовал о переносе.

Часть 4 статьи 291 УК РФ, по которой обвиняются Воробьев с Сулеймановым и Лукиным, предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Воробьеву 25 лет. Он дебютировал в КХЛ осенью 2015 года в составе «Салавата Юлаева». В апреле 2017 года подписал контракт новичка с «Филадельфией» и три года провел в Северной Америке. В сезоне 2020/21 вернулся в «Салават Юлаев». В минувшем сезоне он провел в общей сложности 57 матчей за СКА, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач.