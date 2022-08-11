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Хоккеист СКА признался в даче взятки для покупки военного билета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СКА

Нападающий клуба СКА Михаил Воробьев признал вину в даче взятки для приобретения военного билета, два других хоккеиста, проходящих по тому же делу, виновными себя пока не считают.

В июле стало известно, что в 2019 году трое российских хоккеистов: Воробьев из СКА, экс-игрок «Салавата Юлаева» Владислав Лукин и выступавший за «Метталург-Серов» Анвар Сулейманов — в Уфе покупали военные билеты через посредника, который давал взятку сотруднику военкомата. В среду прошло первое заседание суда.

Воробьев признал вину, сообщила изданию РАПСИ консультант Ленинского суда в Уфе Ирина Галимова. Сулейманов отношения к обвинению не высказал. Лукин на заседание не явился, так как его адвокат ходатайствовал о переносе.

Часть 4 статьи 291 УК РФ, по которой обвиняются Воробьев с Сулеймановым и Лукиным, предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Воробьеву 25 лет. Он дебютировал в КХЛ осенью 2015 года в составе «Салавата Юлаева». В апреле 2017 года подписал контракт новичка с «Филадельфией» и три года провел в Северной Америке. В сезоне 2020/21 вернулся в «Салават Юлаев». В минувшем сезоне он провел в общей сложности 57 матчей за СКА, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...