Выкручивать или срезать: как правильно собирать грибы

Сбор грибов ежегодно порождает бурные дебаты — как правильно их собирать? Часть грибников уверена, что найденные трофеи нужно аккуратно срезать, чтобы оставить неповрежденной грибницу в почве. Другие убеждены, что грибы следует выкручивать, так как при срезании остатки ножки начнут гнить и заразят грибницу. Кто прав?

Гриб — лишь плодовое тело гораздо более крупного организма, который большую часть своей жизни проводит под землей. Эта подземная часть называется мицелием, хотя грибники используют термин грибница. Грибной мицелий может расти столетиями и занимать площадь в несколько десятков километров.

Микологи разрешили вечный спор

На вечный спор грибников ученые дали однозначный ответ — оба способа сбора грибов правильные. Грибнице не вредят ни выкручивание, ни срезание плодовых тел. Главная рекомендация — действовать очень аккуратно и бережно, избегая повреждения мицелия.

«Грибников часто волнует вопрос: как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать? Ответ прост: грибы надо собирать, как удобнее. Трубчатые легче выкручивать, у них плотная ножка, а пластинчатые — срезать, так как их полая ножка очень хрупка и раскрошится, если попытаться ее выкрутить», — пишет миколог Лидия Гарибова в своей книге «В царстве грибов».

По ее словам, важно не раскапывать лесную подстилку, чтобы не повредить находящуюся в ней нежную тонкую грибницу. Образовавшуюся после снятия плодового тела ямку специалист советует присыпать землей или подстилкой. В этом случае грибница на этом месте будет неоднократно плодоносить в следующие сезоны.

Трубчатые — это белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята. У них плотная ножка, растут они отдельно. Поэтому их правильнее будет выкручивать. Чтобы сделать все верно, достаточно взять гриб рукой и бережно провернуть вокруг своей оси. Грязное основание ножки позднее можно обрезать.

Пластинчатые — грузди, сыроежки, опята, рыжики, волнушки. Их ножки хрупкие, а некоторые из этих грибов растут целыми группами, поэтому их следует срезать. Пластинчатые грибы часто повреждаются личинками и червями, поэтому срез удобен еще и тем, что сразу покажет, действительно ли находка годится в пищу.

А вот чего делать категорически нельзя — так это резко выдергивать грибы из почвы. В этом случае значительные повреждения мицелия неизбежны и через год на этом месте грибного урожая не будет.

Советы начинающим грибникам

Эксперты Роспотребнадзора опубликовали на сайте ведомства несколько простых советов по сбору грибов для начинающих любителей «тихой охоты».

Грибы собирают рано утром до того, как их нагреет солнце. В таком случае их можно будет хранить более длительное время.

Нельзя собирать старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты и посторонние вещества из окружающей среды.

Не рекомендуется собирать грибы рядом с автомагистралями — они очень хорошо впитывают токсины. Также лучше отказаться от сбора грибов на опушках вблизи сельхозугодий, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.

Собранные грибы сразу очищают от приставшей к ним земли, листьев, хвои и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.