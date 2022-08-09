Выкручивать или срезать: как правильно собирать грибы

Сбор грибов ежегодно порождает бурные дебаты — как правильно их собирать? Часть грибников уверена, что найденные трофеи нужно аккуратно срезать, чтобы оставить неповрежденной грибницу в почве. Другие убеждены, что грибы следует выкручивать, так как при срезании остатки ножки начнут гнить и заразят грибницу. Кто прав?
Гриб — лишь плодовое тело гораздо более крупного организма, который большую часть своей жизни проводит под землей. Эта подземная часть называется мицелием, хотя грибники используют термин грибница. Грибной мицелий может расти столетиями и занимать площадь в несколько десятков километров.
Микологи разрешили вечный спор
На вечный спор грибников ученые дали однозначный ответ — оба способа сбора грибов правильные. Грибнице не вредят ни выкручивание, ни срезание плодовых тел. Главная рекомендация — действовать очень аккуратно и бережно, избегая повреждения мицелия.
«Грибников часто волнует вопрос: как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать? Ответ прост: грибы надо собирать, как удобнее. Трубчатые легче выкручивать, у них плотная ножка, а пластинчатые — срезать, так как их полая ножка очень хрупка и раскрошится, если попытаться ее выкрутить», — пишет миколог Лидия Гарибова в своей книге «В царстве грибов».
По ее словам, важно не раскапывать лесную подстилку, чтобы не повредить находящуюся в ней нежную тонкую грибницу. Образовавшуюся после снятия плодового тела ямку специалист советует присыпать землей или подстилкой. В этом случае грибница на этом месте будет неоднократно плодоносить в следующие сезоны.
Трубчатые — это белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята. У них плотная ножка, растут они отдельно. Поэтому их правильнее будет выкручивать. Чтобы сделать все верно, достаточно взять гриб рукой и бережно провернуть вокруг своей оси. Грязное основание ножки позднее можно обрезать.
Пластинчатые — грузди, сыроежки, опята, рыжики, волнушки. Их ножки хрупкие, а некоторые из этих грибов растут целыми группами, поэтому их следует срезать. Пластинчатые грибы часто повреждаются личинками и червями, поэтому срез удобен еще и тем, что сразу покажет, действительно ли находка годится в пищу.
А вот чего делать категорически нельзя — так это резко выдергивать грибы из почвы. В этом случае значительные повреждения мицелия неизбежны и через год на этом месте грибного урожая не будет.
Советы начинающим грибникам
Эксперты Роспотребнадзора опубликовали на сайте ведомства несколько простых советов по сбору грибов для начинающих любителей «тихой охоты».
- Грибы собирают рано утром до того, как их нагреет солнце. В таком случае их можно будет хранить более длительное время.
- Нельзя собирать старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты и посторонние вещества из окружающей среды.
- Не рекомендуется собирать грибы рядом с автомагистралями — они очень хорошо впитывают токсины. Также лучше отказаться от сбора грибов на опушках вблизи сельхозугодий, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.
- Собранные грибы сразу очищают от приставшей к ним земли, листьев, хвои и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.