Вырезка или ошеек: какое мясо выбрать для шашлыка

Самое главное в приготовлении вкусного и сочного шашлыка — выбор мяса. Например, из парного и замороженного мяса готовить шашлык нельзя. Кроме этого, у говядины, баранины и свинины для шашлыка подходят разные отрубы.

Хорошая свежая свинина на цвет бело-розовая, говядина — насыщенно-красная, баранина — красно-коричневая, птица — бледно-желтая с розовым оттенком.

Шашлык из свинины

Самый популярный шашлык, испортить который практически невозможно. Идеальный вариант — кусок мяса из части, распложенной вдоль хребта на спине, которая называется ошеек. Мясо здесь самое нежное, с равномерными прожилками жира. Обычно с одной туши выходит около 2 килограммов ошейка.

Также для свиного шашлыка хорошо подойдут вырезка и корейка. Можно использовать окорок, но ему потребуется больше времени, что качественно промариноваться. Заднюю часть лучше не брать, шашлык будет жестковат и суховат.

Шашлык из говядины

Шашлык из говядины не самый популярный — мясо дорогое, блюдо получается жестковатым. Лучше всего делать шашлыки из мраморной говядины, в процессе приготовления жир будет вытапливаться, образуя аппетитную корочку.

Как рассчитать количество мяса для шашлыка? Есть простой способ — если вместе с блюдом ожидается гарнир, то планировать по 250 граммов мяса на взрослого человека.

Мясо травяного откорма постное, здесь оптимально выбрать огузок, вырезку с жиром или внутреннюю часть задней ноги. Чтобы шашлык получится мягким и сочным, говядину желательно предварительно отбить, а также достаточно долго мариновать.

Шашлык из баранины

Баранина — классический выбор для шашлыка, но многие избегают этого мяса из-за специфического запаха. Чтобы избавиться от него, перед маринованием можно поместить куски на несколько часов в ледяную воду.

Здесь правило простое — идеальным для жарки на углях является мясо молодого барашка. На шашлык хорошо подойдут задняя нога, вырезка, корейка. Лопатку лучше не брать. Жир должен быть белый — если он желтый, мясо старое.

Шашлык из птицы

Очень простой в приготовлении шашлык. Для начинающих идеально филе куриного бедра — это самый жирный кусок, который останется сочным и мягким после приготовления. Также можно взять голень. С индейкой лучшие части — также филе бедра или голени.

Если хочется шашлык из диетической грудки, для сочности каждый кусочек нужно завернуть в бекон, иначе блюдо получится сухим. При жарке птицы требуется повышенное внимание — мясо может сгореть буквально за несколько мгновений.