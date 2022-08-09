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Визит Пелоси на Тайвань скажется на выходе iPhone 14

Источник:
Sibnet.ru
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Формальные требования в торговых взаимоотношениях Пекина и Тайбэя ужесточились после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это грозит нарушением графика поставок тайваньских чипов для смартфонов Apple и задержкой выхода iPhone 14.

Все поставляемые с острова Тайвань на материк детали должны иметь маркировку «Изготовлено на Тайване, Китай» или «Произведено в китайском Тайбэе». Распространенная маркировка «Тайвань» или «Китайская Республика» считается нарушением и такая продукция должна возвращаться обратно.

Это правило действовало задолго до визита Нэнси Пелоси на Тайвань, но за его соблюдением строго не следили. После прилета спикера торговая напряженность между островом и материковым Китаем обострилась и кформальным требованиям стали относиться более строго.

В связи с этим Apple обратилась к тайваньскому производителю чипов TSMC с просьбой строго следовать таможенному законодательству, чтобы не сорвать производство смартфонов, сообщает издание Phone Arena, ознакомившееся с текстом обращения. 

Презентация iPhone 14 запланирована на сентябрь. Но на смену маркировки уже изготовленной продукции и выдачу новых сопроводительных документов потребуется некоторое время. Это может негативно сказаться на сроках производства. 

Китай в целом негативно отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси в Тайбэй. Он послужил толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе, стал причиной военных учений, санкции против Тайваня и разрыва контактов с американским Министерством обороны.

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