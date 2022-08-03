Кто такая Нэнси Пелоси. СПРАВКА

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после скандального визита. Во вторник за полетом ее самолета следили миллионы человек. Мир ждал, действительно ли американский политик такого ранга без одобрения КНР приедет на остров и как ответит Китай. Как Пелоси стала третьим человеком в США?

Нэнси Пелоси (в девичестве Д’Алесандро) 82 года. Она из семьи итальянских иммигрантов. Родилась в Балтиморе (Мэриленд, США), мэром которого был ее отец Томас Д’Алесандро-младший. По ее словам, политикой увлекалась с детства, а в 1961 году присутствовала на инаугурационной речи Джона Кеннеди.

Стала конгрессвумен от Калифорнии в июне 1987 года и затем переизбиралась еще 10 раз. В Конгрессе работала в комитете ассигнований и комитете разведки.

В 2007 году Пелоси одержала победу на выборах спикера Палаты представителей и стала первой женщиной на этой должности.

Спикер Палаты представителей — третий человек в США после президента и вице-президента.

В 2018 году Пелоси выступила с самой длинной речью за всю историю американского парламента. Она убеждала коллег принять так называемый закон о мечте (защищавший детей нелегальных мигрантов от преследования и депортации) в течение восьми с лишним часов. Все это время Пелоси стояла на шпильках.

Политик поддерживает аборты, выступает за более жесткий контроль за оборотом оружия и легализацию марихуаны. Резко критиковала Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа. Пелоси в Конгрессе негативно высказывалась о политике Китая и осуждала нарушения прав человека.

С 1963 года замужем за Полом Пелоси, которого встретила в колледже. У них пятеро детей и девять внуков. В 2020 году ее состояние оценивалось в 88 миллионов долларов. Она и ее супруг владеют крупным пакетом акций компаний Apple, Facebook и Disney, а также виноградниками и недвижимостью в Калифорнии.