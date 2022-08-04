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Россия запустит первый квантовый спутник

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © NASA

Россия в 2023 году запустит первый квантовый спутник, сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ по направлению «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Игорь Павлов. Сейчас квантовые спутники на орбите имеет только Китай.

По словам Павлова, в университете создавался наземный приемник для такого спутника, при этом самим аппаратом занимаются Роскосмос и «Газпром космические системы», передает «Газета.Ru».

После запуска такой спутник будет распределять из космоса квантовые ключи между Москвой и Владивостоком. С помощью таких ключей можно будет обмениваться надежно зашифрованной информацией по любому виду связи: мобильному, стационарному или спутниковому.

Павлов уточнил, что в перспективе такой сетью можно будет покрыть территорию всей страны, однако на созданий соответствующей орбитальной группировки потребуется несколько десятилетий.

Метод квантового распределения ключей обеспечивает канал связи с высочайшей степенью защиты информации. Уникальное свойство этого метода — возможность сразу обнаружить попытку третьей стороны получить доступ к ключу.

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