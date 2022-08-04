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Товары поставщиков IKEA появились на «Яндекс.Маркете»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Товары от производителей, которые поставляли продукцию в сеть магазинов IKEA, появились на «Яедекс.Маркете» под другими брендами.

На сайте маркета появилась специальная страница «как в IKEA», посвященная товарам, которые раньше поставлялись в шведскую торговую сеть.

Продажи открыли 11 поставщиков IKEA. В их число вошли компания «АГФ-Групп», фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».

IKEA объявила об окончательном уходе из России 15 июня. Компания заявила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем. В начале июля открыта онлайн-распродажу оставшихся в России товаров.

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Экономика #Торговля
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