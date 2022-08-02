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Программа выявит пьяного сотрудника по нажатию клавиш на клавиатуре

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Стахановец» разработала сервис для анализа психического состояния людей по их «клавиатурному почерку», говорится в сообщении компании.

Технология позволяет повысить производительность труда, вовремя замечая у сотрудников признаки выгорания. Также она способна по особенностям письма определить состояние пользователя — например, алкогольное или наркотическое опьянение.

«В процессе разработки командой было изучено влияние алкоголя, усталости и других состояний на характеристики клавиатурного почерка. Например, одна бутылка пива крепостью 4,5 градусов увеличивает время реакции на 3-5%, а количество опечаток – на 3-7%», — отмечают разработчики.

Специалисты отмечают, что «клавиатурный почерк» у каждого человека уникален — так же, как почерк на бумаге. Его можно использовать как биометрическую характеристику, которая много скажет о морально-психологическом состоянии конкретного пользователя.

Технология анализа клавиатурного почерка позволит владельцам бизнеса и директорам наблюдать за эмоциональным состоянием коллектива и вовремя принять меры, если дисциплина или моральный настрой команды дадут сбой.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))