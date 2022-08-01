Xiaomi запустила большую распродажу в России

Китайская компания Xiaomi запустила большую распродажу в своем официальном российском онлайн-магазине.

Акция под названием «Выпускная распродажа» стартовала 1 августа и продлится до 23.59 по московскому времени 9 августа 2022 года. Компания обещает пользователям солидные скидки, которые могут достигать 19 тысяч рублей.

Так, самым выгодным предложением является смартфон Poco F4 GT 12/256 ГБ — его можно купить за 56 990 рублей вместо прежних 75 990. Кроме этого, на 18 тысяч рублей дешевле можно купить Poco X4 Pro 5G 8/256, который стоит 32 990 рублей вместо 50 990 рублей.

На 16 тысяч рублей снижена цена аппарата Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ, на 14 тысяч — Poco M4 Pro 8/256 ГБ. Скидка в 9 тысяч рублей предлагается для Redmi Note 10S и Redmi 10. Кроме этого, компания предлагает скидки до 8 тысяч рублей на телевизоры.