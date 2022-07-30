Данные пользователей «Почты России» попали в Сеть

«Почта России» допустила утечку данных пользователей, в интернет попали порядка 10 миллионов строк об отправлениях с персональными сведениями.

Изначально об утечке сообщили ряд профильных телеграм-каналов. При этом сам хакер, опубликовавший файл, утверждает, что это не полная база, попавшая к нему в руки.

В Сети опубликована информация, содержащая номера отслеживания, ФИО или названия компаний, телефоны, города, индексы, вес, статус отправления, дату и время. Предположительно, данные актуальны на 11 июня 2022 года.

«Почта России» подтвердила факт утечки, но отрицает, что хакерам удалось получить доступ к полной базе данных. Ведомство утверждает, что взлом произошел из-за компрометации учетной записи одного из подрядчиков.

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа»,— отмечает компания.

Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке данных клиентов. В настоящее время власти обсуждают законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечки персональных данных.