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Данные пользователей «Почты России» попали в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» допустила утечку данных пользователей, в интернет попали порядка 10 миллионов строк об отправлениях с персональными сведениями.

Изначально об утечке сообщили ряд профильных телеграм-каналов. При этом сам хакер, опубликовавший файл, утверждает, что это не полная база, попавшая к нему в руки.

В Сети опубликована информация, содержащая номера отслеживания, ФИО или названия компаний, телефоны, города, индексы, вес, статус отправления, дату и время. Предположительно, данные актуальны на 11 июня 2022 года.

«Почта России» подтвердила факт утечки, но отрицает, что хакерам удалось получить доступ к полной базе данных. Ведомство утверждает, что взлом произошел из-за компрометации учетной записи одного из подрядчиков.

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа»,— отмечает компания.

Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке данных клиентов. В настоящее время власти обсуждают законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечки персональных данных.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))