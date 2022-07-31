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Ювелир спрогнозировал падение цен на изделия из золота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ограничения на экспорт российского золота на Запад могут привести к снижению цен на этот металл внутри страны, считает гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

Евросоюз и Великобритания вслед за США ввели запрет на импорт золота из России. Это может привести к избытку драгоценного металла на внутреннем рынке и, соответственно, к изменению цен на него, сказал в интервью радио Sputnik Уткин.

«Ежегодно в России добывается порядка 350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего рынка», — пояснил эксперт.

По его мнению, возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото ювелирам на внутреннем рынке с дисконтом. «Мы можем ожидать скидки порядка 10-15 процентов», — отметил Уткин.

В свою очередь, ювелиры могут снизить цены на готовые изделия из золота, полагает эксперт.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят