Ювелир спрогнозировал падение цен на изделия из золота

Ограничения на экспорт российского золота на Запад могут привести к снижению цен на этот металл внутри страны, считает гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

Евросоюз и Великобритания вслед за США ввели запрет на импорт золота из России. Это может привести к избытку драгоценного металла на внутреннем рынке и, соответственно, к изменению цен на него, сказал в интервью радио Sputnik Уткин.

«Ежегодно в России добывается порядка 350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего рынка», — пояснил эксперт.

По его мнению, возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото ювелирам на внутреннем рынке с дисконтом. «Мы можем ожидать скидки порядка 10-15 процентов», — отметил Уткин.

В свою очередь, ювелиры могут снизить цены на готовые изделия из золота, полагает эксперт.