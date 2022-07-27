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Little Big попросили поклонников сдать билеты на концерты в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, vk.com/littlebigband

Группа Little Big официально сообщила об отмене концертов в городах России и попросила поклонников сдать купленные билеты.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. <…> Билеты можно вернуть по месту приобретения», — говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».

Музыканты отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, очень ждут встречи со своими поклонниками из России. Они напомнили, что «всегда любили, любят и будут любить свою родину».

Музыканты группы Little Big покинули Россию, выпустив пацифистскую песню. После отъезда лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что цель переезда в США — выйти на новый уровень в творчестве. Многие представители отечественного шоу-бизнеса при этом осудили артистов, назвав их «предателями».

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