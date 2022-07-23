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Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге

Источник:
ТАСС
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Фото: jenaragon94 / CC BY 2.0

Американка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,68 секунды и стала чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за 51,41 секунды.

Маклафлин также является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4х400 метров. Спортсменка — серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4х400 метров.

В медальном зачете соревнований лидируют США, на счету которых 24 медали (8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Российские спортсмены не были допущены до соревнований.


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mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .