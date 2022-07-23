Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге

Американка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,68 секунды и стала чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за 51,41 секунды.

Маклафлин также является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4х400 метров. Спортсменка — серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4х400 метров.

В медальном зачете соревнований лидируют США, на счету которых 24 медали (8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Российские спортсмены не были допущены до соревнований.