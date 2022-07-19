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MasterCard защитит операции по картам квантовыми технологиями

Источник:
HPCwire
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Фото: Olgierd (dogs, gear, equipment, etc., CC-only) / Attribution License

MasterCard заключила соглашение с компанией D-Wave в области квантовых вычислений. В перспективе квантовые технологии повысят защищенность финансовых операций.

Планируется, что финансовые приложения для служб MasterCard будут работать через квантовый облачный сервис Leap, который поддерживает D-Wave. Это обеспечит доступ к квантовым приложениям в режиме реального времени, пишет издание HPCwire.

D-Wave разрабатывает квантовые компьютеры на базе технологии так называемого квантового отжига, который решает задачи оптимизации. При этом квантовые платформы могут обрабатывать намного больший объем данных в сравнении с классическими компьютерами.

«Наша работа с D-Wave позволит исследовать бесконечные возможности применения квантовых вычислений для практических, реальных приложений в сфере финансовых услуг», — пояснил директор по инновациям MasterCard Кен Мур.

Сейчас D-Wave использует и поставляет клиентам самые производительные в мире квантовые системы Advantage на 5000 кубитах. В ближайшее время на смену им придут системы Advantage 2 на 7000 кубитах с новой архитектурой.

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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

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С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.