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Связь с Россией усложнила судьбу «Йокериту»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © t.me/khl_official_telegram

Представитель чемпионата Финляндии по хоккею Хейкки Хилтунен заявил, что «Йокериту» для возвращения в лигу нужно будет разорвать все связи с КХЛ и Россией.

В апреле финский клуб одним из первых объявил о выходе из КХЛ из-за ситуации на Украине. Однако владельцами домашней арены команды являются российские бизнесмены. Ранее руководство «Йокерита» заявляло о намерении вернуться в чемпионат Финляндии.

«Мы положительно относимся к "Йокериту". Однако заявка на участие в чемпионате будет проходить жесткую проверку. Позиция акционеров ясна. Все финансовые и имущественные связи с предыдущим проектом в КХЛ должны быть разорваны. Мы не собираемся принимать связь клуба с Россией», — заявил газете Iltalehti Хилтунен.

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15. Дважды команда доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина. 

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