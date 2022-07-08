Студент НГТУ создаст систему проверки срока годности продуктов

Студент НГТУ разрабатывает программное обеспечение Fresh Checker для выявления скоропортящихся продуктов, сообщает пресс-служба вуза.



«Покупаешь продукт, и вроде все совпадает по датам, но он оказывается несвежим, или в спешке берешь товар, не глядя на сроки годности, и тоже получаешь "просрочку". Поэтому моей основной идеей разработки стало минимизировать затраты людей на поиск качественной продукции и как можно больше его упростить», — рассказал автор идеи Вячеслав Подсадников.



Автор ориентировался на уже существующее приложение «Честный знак», которое запустила государственная программа по борьбе с контрафактной и скоропортящейся продукцией. Но об этом приложении знают немногие, а пользуются еще меньше.

Принцип разработки будет основан на этом приложении, поэтому в планах обсудить совместный проект с разработчиками «Честного знака», создать общий продукт и внедрить его в массы.

Покупатель с помощью Fresh Checker, отсканировав штрих-код нужной продукции, сможет узнать дату изготовления, откуда продукт был доставлен, сколько был в пути и прочие детали, влияющие на качество и свежесть. В ближайших планах разработчика — подать заявление на грант как оригинальный стартап, чтобы найти потенциальных партнеров и создать прототип устройства.