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Новая функция браузера Chrome сэкономит заряд ноутбука

Источник:
Sibnet.ru
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Выключенный Macbook на столе
Фото: © Alejandro Escamilla / Unsplash License

Браузер Chrome тестирует новую функцию фоновой загрузки вкладок, способную сэкономить до 10% заряда батареи благодаря изменению алгоритма обработки страниц.

В версии Google Chrome Dev и Canary 105 и выше появилась надстройка, позволяющая изменить логику работы браузера с фоновыми вкладками. Она не дает страницам пробуждаться и запрашивать данные с серверов спустя 10 секунд после загрузки. В текущей версии такая опция активируется только спустя 5 минут бездействия.

Чтобы включить новую опцию экономного режима, нужно перейти на страницу chrome://flags#quick-intensive-throttling-after-loading и активировать параметр. Функция блокирует исполнение JavaScript, что позволит сэкономить до 10% ресурса аккумулятора ноутбука при автономной работе.

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Согласно информации на странице Chrome Platform Status, новая функция считается экспериментальной и проходит тестирование. О выходе ее в общий доступ не сообщается.

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