Эксперт предостерег россиян от покупки iPhone

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что приобретать технику Apple на текущий момент опасно из-за полного контроля системы со стороны компании.

На iPhone, в отличие от смартфонов на Android, нельзя установить приложения из сторонних источников, что может ограничить возможность их использования, сообщил Муртазин в эфире радио «Комсомольская правда». Он отметил, что ситуация со временем может ухудшиться.

«Дальше будет только хуже, уже нет ремонта официального для техники Apple в России. Нет комплектующих, и на новых моделях нужен софт от Apple, чтобы поменять, например, дисплей», — сообщил Муртазин.

По мнению аналитика, вероятность того, что Apple заблокирует для российских пользователей загрузку приложений из AppStore, крайне мала, но ее нельзя исключать.

Начался дефицит запчастей для Samsung и Huawei

Apple заявила о приостановке продаж в России 2 марта из-за событий на Украине. С этого момента в стране недоступен официальный магазин Apple Online Store, прекращена отгрузка новых товаров и заблокирована работа платежной системы Apple Pay.