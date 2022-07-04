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Хоккеиста Федотова отправили на Новую Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле.

Федотова задержали в минувшую пятницу. Вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. В военкомате хоккеисту стало плохо, он был отправлен в госпиталь, в воскресенье игрок покинул медучреждение.

«Иван Федотов находится уже в Североморске для прохождения воинской службы. Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», — цитирует ТАСС источник.

В конце апреля Федотов сообщил, что в следующем сезоне будет выступать в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Контракт вратаря с ЦСКА закончился 1 мая, а спустя шесть дней игрок подписал соглашение с «Филадельфией».

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