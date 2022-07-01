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Киссинджер предложил три варианта завершения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря», сказал Киссинджер в интервью The Spactator.

Политик счел, что такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.

Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма — территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

В третьем варианте развития событий, если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. Киссинджер пояснил, что в таком случае Украина будет перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи, либо страна сама станет частью альянса.

По мнению Киссинджера, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США счел, что этот же сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», — уверен Киссинджер.

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Asd10

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