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Фигуристки обыграли футболистов в товарищеском матче

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько российских фигуристок, в том числе Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, посетили тренировку футбольного ЦСКА в Новогорске и победили в товарищеском матче, сообщила пресс-служба клуба.

Щербакова, Трусова, Валиева, а также Аделия Петросян, Евгения Тарасова, Майя Хромых и Дарья Усачева понаблюдали за тренировкой футболистов, а затем сфотографировались с игроками и тренерами.

Спортсмены провели совместный товарищеский матч: объединенная команда фигуристок под руководством Константина Кучаева выступила против Игоря Дивеева и Ивана Облякова и одержала победу.

Фигуристки в межсезонье активно осваивают новые виды спорта. Трусова в июне выступила на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. Вместе с Валиевой и Усачевой она также потренировались в прыжках с шестом.

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Спорт #Зимние виды #Футбол
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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

ponhik78

Русский салат (кстати, очень популярный в Испании) это более чем известный у нас в стране салат оливье))

Kam1kadze

Уже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак