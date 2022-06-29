Фигуристки обыграли футболистов в товарищеском матче

Несколько российских фигуристок, в том числе Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, посетили тренировку футбольного ЦСКА в Новогорске и победили в товарищеском матче, сообщила пресс-служба клуба.

Щербакова, Трусова, Валиева, а также Аделия Петросян, Евгения Тарасова, Майя Хромых и Дарья Усачева понаблюдали за тренировкой футболистов, а затем сфотографировались с игроками и тренерами.

Спортсмены провели совместный товарищеский матч: объединенная команда фигуристок под руководством Константина Кучаева выступила против Игоря Дивеева и Ивана Облякова и одержала победу.

Фигуристки в межсезонье активно осваивают новые виды спорта. Трусова в июне выступила на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. Вместе с Валиевой и Усачевой она также потренировались в прыжках с шестом.