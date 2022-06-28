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Ничушкин отметил победу в Кубке Стэнли обнаженным фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Валерия Ничушкина

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, выигравший с командой Кубок Стэнли, разместил фотографию из раздевалки, где на нем надет только чемпионский пояс.

«Колорадо» выиграл финальную серию у «Тампы» со счетом 4-2 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

«Мечта сбылась. Не нужно слов. Спасибо всем», — отметил он в подписи к видео, где он совершает круг почета вместе с Кубком Стэнли.

Ничушкин показал, как празднует в раздевалке успех клуба, надев чемпионский пояс с надписью NHL на голое тело. Также он выпил шампанское из трофея.

Ничушкин стал 36-м российским игроком, кому удалось завоевать главный трофей НХЛ. Хоккеист — воспитанник челябинского «Трактора». В «Колорадо» играет с 2019 года. До этого представлял «Даллас Старз» и ЦСКА.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...