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«Колорадо» с Ничушкиным выиграл Кубок Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Getty Images

«Колорадо» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Тампу» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли.

Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33). У «Тампы» отличился Стивен Стэмкос (4). «Колорадо» выиграл серию со счетом 4-2.

В седьмой раз подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступает российский хоккеист. За «Колорадо» играет форвард Валерий Ничушкин, который в 20 матчах плей-офф забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач, четыре гола он забил в финальной серии.

Ничушкину 27 лет, он выступает за «Колорадо» с сезона-2019/20. Хоккеист стал 36-м россиянином, выигравшим трофей.

В составе «Тампы» играют нападающий Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

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