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Федерация спортивного программирования появилась в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ilya Pavlov / Unsplash License

Минцифры совместно с Министерством спорта создали Федерацию спортивного программирования. Новый проект привлечет профессиональных программистов и даст толчок развитию интеллектуальным соревнованиям.

В рамках Федерации будут проводиться многочисленные чемпионаты, а первый крупный турнир ожидается уже в 2022 году, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами», — отметил Шадаев.

Спортивное программирование — вид спорта, где участникам необходимо писать программы для решения нетривиальных математических и логических задач и объяснять принципы их работы. В качестве награды победители получают крупные денежные призы и вакансии в крупнейших корпорациях.

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Топ комментариев

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))