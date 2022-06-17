Федерация спортивного программирования появилась в России

Минцифры совместно с Министерством спорта создали Федерацию спортивного программирования. Новый проект привлечет профессиональных программистов и даст толчок развитию интеллектуальным соревнованиям.

В рамках Федерации будут проводиться многочисленные чемпионаты, а первый крупный турнир ожидается уже в 2022 году, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами», — отметил Шадаев.

Спортивное программирование — вид спорта, где участникам необходимо писать программы для решения нетривиальных математических и логических задач и объяснять принципы их работы. В качестве награды победители получают крупные денежные призы и вакансии в крупнейших корпорациях.