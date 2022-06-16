Ученые выяснили происхождение Черной смерти

Исследователи разгадали тайну происхождения Черной смерти, самой смертоносной пандемии чумы в истории человечества, охватившей Европу, Азию и Северную Африку в середине 14-го века.

Жертвами Черной смерти стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30% до 60% населения Европы. Инфекционным агентом была чумная палочка Yersinia pestis, однако ее происхождение долгое время вызывали споры.

Международная группа ученых отыскала первоначальный штамм Черной смерти, а также предка большинства штаммов чумы, которые сегодня циркулируют в мире. Специалисты изучили останки людей на двух кладбищах у озера Иссык-Куль на севере Кыргызстана.

Здесь в конце 30-х годов 14 века были обнаружены свидетельства внезапного всплеска смертности. Генетики выяснили, что в биологическом материале похороненных на кладбищах людей содержалась ДНК Yersinia pestis.

Полный анализ генома бактерии показал, что она является прямым предком штамма, вызвавшего Черную смерть в Европе восемь лет спустя. Кроме этого, ближайший из ныне живущих родственников штамма был обнаружен у грызунов в том же регионе.

Пик пандемии пришелся на 1346-1353 годы. Предположительно, из окрестностей озера Иссык-Куль заболевание проникло в Крым, Константинополь, а затем в Италию и остальные страны Европы.