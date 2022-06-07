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«Авито» запустил сервис для онлайн-бронирования жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис частных объявлений «Авито» объявил о запуске новой услуги для «Авито Недвижимости» — онлайн-бронирование жилья с возможностью полной оплаты.

Разработчики отмечают, что теперь пользователи смогут быстрее бронировать жилье, а «Авито» обеспечит безопасность платежа и круглосуточную поддержку. Опция доступна для объектов с отметками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Пользователи получают возможность безопасно и без звонков забронировать подходящее жилье в конкретном регионе. Арендодатель в течение четырех часов рассматривает и подтверждает бронирование.

С 6 июня новая функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В скором времени сервис запустят на Алтае, в Карелии, а также южных регионах России, отмечается в сообщении.

За безопасностью депозита следит «Авито» — денежные средства отправляются собственнику только после заселения гостя. Сервис вернет деньги, если гостя не заселят или попытаются заселить в другую квартиру.

Арендаторам доступна возможность бесплатной отмены бронирования, сроки которой определяет арендодатель. На время проживания гостя арендодатель получает страхование имущества на сумму до 75 тысяч рублей.

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