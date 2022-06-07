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Появились слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную США, сообщил журналист Дэвид Лиз.

«Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — написал Лиз в Twitter-аккаунте The Scating Lesson.

Дэвис 19 лет, она родилась в Лас-Вегасе. Фигуристка выступает в паре с Глебом Смолкиным, сыном актера Бориса Смолкина, с 2018 года. В 2020-м они стали бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров, а в 2021-м победили в финале кубка России среди юниоров.

В сезоне 2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России они завоевали второе место, что позволило им отобраться на чемпионат Европы (седьмое место) и Олимпийские игры (14-е место).

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