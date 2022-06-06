Мобильный браузер Chrome получит новый дизайн

Компания Google приступила к тестированию нового дизайна интерфейса главной страницы для мобильного браузера Chrome.

Вместо восьми ярлыков недавно посещенных сайтов на главной странице браузера будет размещаться карусель из 12 ярлыков, выстроенная в один ряд, пишет портал 9to5google.

Разработчики отмечают, что таким образом интерфейс браузера станет более компактным. Это сделает удобным просмотр новостей и RSS-подписок на экране смартфона по сравнению с текущим решением.

Остальные элементы дизайна оставят нетронутыми. Обновленный дизайн уже доступен некоторым владельцам Android-смартфонов с установленным Google Chrome 102.