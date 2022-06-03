Hewlett Packard Enterprise ушла из России и Белоруссии

Американская компания по производству аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard Enterprise объявила о полном прекращении деятельности в России и Белоруссии, сообщила сообщила пресс-служба компании.

«После приостановки поставок и продаж в Россию и Белоруссию в конце февраля HPE пристально отслеживала ситуацию. Для нас больше необоснованно продолжать операции в России и Белоруссии, и мы начинаем упорядоченный выход из оставшегося бизнеса в этих странах», — приводит ТАСС сообщение компании.

Hewlett-Packard Enterprise — американская компания, появившаяся в 2015 в результате разделения Hewlett-Packard на две фирмы. В отличие от компании по производству персональных ПК и устройств печати, HPE стала ориентироваться на бизнес-решения и занимается созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержке.