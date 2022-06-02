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Первый фестиваль шаманизма пройдет в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» пройдет в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» в Туве с 20 по 22 июня, в нем примут участие шаманы из разных регионов страны, сообщил в прямом эфире во «ВКонтакте» и. о. директора регионального Агентства по делам национальностей Владимир Хабаров.

«Дать возможность всем жителям России познакомиться поближе с Тувой, познакомиться с шаманами, с нашей национальной культурой, с нашим бытом», — сказал Хабаров.

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По его словам, ожидается около двух тысяч туристов из разных регионов. Также фестиваль может представлять интерес для исследователей, занимающихся изучением религий.

В течение трех дней гости смогут ознакомиться с культурой, национальной кухней, традиционными ремеслами, бытом Тувы, познакомиться с шаманами, принять участие в камланиях и песнопениях. Кроме того, в фестивале примут участие представители коренных малочисленных народов, они покажут особенности своего быта в чумах.

В Туве зарегистрировано 13 шаманских организаций, все они и верховный шаман России и Тувы поддерживают идею фестиваля. Шаманы разместятся поодаль от этнокомплекса — в палаточном городке.

Тема: Туризм в Сибири
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