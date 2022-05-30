Финляндия вернула титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Финляндии вернула титул чемпиона мира по хоккею, в овертайме финального матча обыграв команду Канады со счетом 4:3. Это четвертое золото для «Суоми» в истории.

У финнов шайбы забросили Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минута), Йоэль Армиа (55) и Сакари Маннинен (67). У канадцев отличились Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59).

Финны стали чемпионами мира четвертый раз в своей истории и первый с 2019 года (1995, 2011, 2019, 2022).

В прошлом году канадцы играли в решающем матче против финнов и победили со счетом 3:2 в овертайме. В 2019-м финны в финале обыграли канадцев со счетом 3:1. Чемпионат 2020 года был отменен из-за пандемии.

Чемпионат мира прошел без сборных России и Белоруссии, их отстранили от участия в турнире из-за специальной военной операции на Украине. Бронзовые медали турнира завоевали чехи, обыгравшие американцев со счетом 8:4.