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Российские власти смягчили валютные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Российские власти сняли требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров снижено до 50% с 80%, говорится в сообщении Минфина России.

«Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства экономического развития России, заявил, что укрепление рубля находится на пиковых уровнях. «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — отметил он.

Президент Владимир Путин 28 февраля подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны продавать 80% иностранной валюты.

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Экономика #Деньги
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