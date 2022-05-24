Российские власти смягчили валютные ограничения

Российские власти сняли требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров снижено до 50% с 80%, говорится в сообщении Минфина России.

«Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства экономического развития России, заявил, что укрепление рубля находится на пиковых уровнях. «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — отметил он.

Президент Владимир Путин 28 февраля подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязаны продавать 80% иностранной валюты.