Как негативные отзывы о приложении Gem4me помогают улучшить сервис

По статистике, положительные отзывы в интернете о сервисе, товаре или услуге оставляют около 50% пользователей, а отрицательные — свыше 70%. И в этом нет ничего удивительного: психология людей такова, что мы склонны зацикливаться на плохом, а хорошее воспринимаем как должное.

Негативные отзывы неприятны, но с ними можно и нужно работать — именно так считают разработчики приложения Gem4me. Конструктивная критика помогает улучшать сервис, а значит, ее можно назвать полезной. В статье расскажем об опыте команды мессенджера в работе с отрицательными комментариями и замечаниями пользователей, которые способствуют улучшению функционала приложения.

Краткий обзор мессенджера Gem4me

Сервис начал работу в 2016 году, и с тех пор количество его пользователей неуклонно растет — на сегодня приложение установлено более чем на 30 миллионов мобильных устройств. Среди аналогов оно выделяется в первую очередь наличием торговой площадки Gem4me Marketspace, через которую могут зарабатывать как компании, так и частные лица. Конечно, предусмотрена и возможность общения в чатах, и ведения каналов, на которых также можно получать доход.

Примерно раз в три недели выходят обновления, о которых разработчики рассказывают на официальном сайте мессенджера.

Чаты

Идеально подходят для бесплатного обмена сообщениями и файлами разных форматов. Здесь можно звонить и вести запись разговора. В чатах пользователи могут делиться друг с другом неограниченным количеством фотографий благодаря функции альбомных сообщений, закреплять важные сообщения и обмениваться интересными стикерами.

Каналы

Это площадки для блогеров и экспертов, где они размещают статьи, проводят прямые эфиры и общаются с подписчиками. Создать свой канал несложно: достаточно выбрать категорию, придумать название и описание канала и начать выкладывать контент. Алгоритм мессенджера будет показывать канал заинтересованным пользователям.

Если вести собственный канал нет желания — можно читать паблики других авторов. Все они собраны в специальном разделе в приложении. Вы можете выбирать любой из предложенных вариантов или искать по ключевым словам через строку поиска. Отметим, что владельцы каналов могут их сделать как открытыми, так и закрытыми.

Gem4me Marketspace

Платформа для продажи и покупки товаров по всему миру. Вы можете разместить собственные товары, в том числе б/у, или же приобрести что-то у других продавцов. Торговая площадка доступна для физических и юридических лиц, а создать собственный магазин можно буквально за несколько кликов.

В конце 2021 года разработчики усовершенствовали интерфейс главной страницы маркетплейса, и она стала еще удобнее. Пользователи видят лучшие предложения от продавцов объявления со скидками и акциями, самые новые и самые популярные товары. Алгоритм определяет, какие товары вы чаще всего просматриваете, и показывает похожие предложения от магазинов.

Работа с негативными отзывами: опыт команда Gem4me

С самого начала функционирования мессенджера пользователи оставляли о нем отзывы в сети. Были и положительные, и отрицательные комментарии. Однако разработчики мессенджера решили не ограничиваться банальными ответами на негатив, а все замечания брали себе на заметку и использовали их в качестве идей для будущих обновлений.

Ниже расскажем на примерах, как негативные отзывы положительно повлияли на развитие сервиса.

Отрицательный комментарий — отсутствие монетизации

В первой половине апреля 2022 года в сети появился новый отзыв о функционале приложения Gem4me от блогера. В целом комментарий можно назвать положительным, но пользователь высказал недостаток — отсутствие монетизации.

Разработчики посчитали такую критику уместной, ведь очевидно, что для успешного развития канала его владелец должен на нем зарабатывать. Кроме того, такой шаг позволил бы привлечь на площадку новых блогеров и рекламодателей.

Отметим: в приложении на момент написания отзыва уже были доступны донаты — добровольные денежные перечисления пользователями авторам любимых каналов. Но этой функции явно недостаточно для того, чтобы блогеры на площадке могли развиваться и достойно зарабатывать.

В итоге в мае 2022 года команда сообщила о скором запуске платформы монетизации. Как она будет работать? У владельца канала в меню появится дополнительная строка с согласием на показ рекламы. Для подключения этой опции будет достаточно нажать на одну кнопку. В свою очередь, рекламодателям будет доступна информация обо всех каналах, готовых к размещению рекламы.

Рекламное объявление внешне практически не будет отличаться от обычного поста: для него также необходимы текст и качественное изображение. Единственные отличия от стандартной записи — кнопка перехода по ссылке и пометка «реклама». В настоящее время разработчики тестируют дизайн такого сообщения, чтобы в будущем оно смотрелось максимально удобно и аккуратно.

Команда заинтересована в защите пользователей от спама, поэтому рекламные объявления будут появляться не чаще, чем через каждые 10 постов. Лимит неокончательный — возможно, его изменят после тестирования.

Сейчас разработчики собирают заявки от пользователей, желающих разместить у себя на каналах первые рекламные объявления. Подать заявку на участие могут владельцы каналов, в которых опубликовано не менее 50 постов.

Негативный комментарий — отсутствие видеосвязи

Отзыв о том, что мессенджеру не хватает видеозвонков, появился летом 2020 года — в период пандемии, когда люди активно осваивали онлайн-общение. В то время мессенджер развивался, но видеозвонков в нем действительно не было, поэтому замечание можно назвать справедливым.

Команда запустила возможность общения по видеосвязи тем же летом. У пользователей появилась возможность разговаривать друг с другом как в приватных, так и в групповых чатах. При этом разработчики сразу сделали опцию максимально удобной: камера и микрофон по умолчанию выключены, чтобы пользователи могли подготовиться к звонку.

Всего через несколько месяцев команда анонсировала запуск видеоконференций. По сути, это те же звонки, но большего масштаба. Участвовать в конференции одновременно могут до тысячи человек, при этом каких-либо ограничений по продолжительности сессии отсутствуют. Таким образом, пользователи получили возможность проводить онлайн-конференции и совещания.

Негативный комментарий о дизайне приложения

Еще одно замечание, которое учли разработчики, — комментарий об оформлении мессенджера. Отзыв был опубликован в октябре 2022 года, и с тех пор дизайн сервиса заметно обновился.

Однако дизайн, а в особенности, цветовую гамму каждый воспринимает по-своему. Что не нравится одному, вызовет восторг у другого, и наоборот. Тем не менее разработчики учитывают такие замечания и постоянно улучшают внешний вид и интерфейс приложения. Доработки касаются всех разделов: меняется внешний вид чатов, каналов и магазинов.

Цветовое оформление также стало более спокойным. Оранжевые тона присутствуют, но они не режут глаз и не отвлекают внимание от более важных вещей, а в мобильной версии яркие тона задействованы по минимуму — на кнопках, логотипе и в отдельных разделах.

Подведем итог

Gem4me относительно новое приложение, но его функционал впечатляет, так как на одной платформе удалось собрать самые популярные среди пользователей опции. Чаты, каналы, магазины — достаточно скачать приложение, чтобы общаться и развивать бизнес не только на уровне страны, но и по всему миру.

Негативные отзывы встречаются, но, несмотря на общую статистику комментариев в интернете, их не так много. Однако команда сервиса следит за отрицательными комментариями и на их основе строит работу по улучшению функционала. Так после каждого обновления приложение Gem4me становится все более удобным и практичным.