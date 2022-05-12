Черчесов второй раз сделал золотой дубль

Футбольный клуб «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, стал победителем Кубка Венгрии. Российский специалист во второй раз сделал золотой дубль.

В финальном матче команда российского тренера обыграла «Пакш» со счетом 3:0. Голы забили Кристоффер Закариассен (16-я минута) и Франк Боли (83-я, 86-я).

«Ференцварош» стал обладателем Кубка Венгрии 24-й раз в истории (это рекордный показатель) и впервые с 2017 года.

24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Команда обеспечила себе титул за четыре тура до конца первенства страны.

Черчесов во второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль. В 2016 году тренер вместе с «Легией» выиграл чемпионат Польши и завоевал Кубок страны.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого он тренировал сборную России.