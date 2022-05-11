Microsoft запретит использование Windows 11 без регистрации

Операционная система Windows 11 потребует обязательный вход в аккаунт Microsoft при установке. Ранее это было необходимо только для Home-версии, но теперь распространится и на Pro.

Возможность создания локальной учетной записи исчезнет с обновлением Windows 11 22H2, сообщает портал Windows Latest, обнаруживший нововведение в Dev и бета-версиях операционной системы.

После активации учетной записи Microsoft операционная система автоматически настроит OneDrive и начнет синхронизацию данных между устройствами. Это позволит легко и быстро переносить файлы и настройки между всеми компьютерами на аккаунте.

Платная подписка появится в Telegram

Привязка учетной записи к операционной системе не является чем-то новым. Например, Google и Apple требуют активировать свой аккаунт при первом запуске смартфона, это позволяет полноценно использовать все сервисы и приложения разработчиков.