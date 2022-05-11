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Apple разработает iPhone с двумя дополнительными экранами

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип iPhone на смартфоне
Фото: Alexander Andrews / Unsplash License

Apple работает над iPhone с двумя дополнительными экранами на тыльной стороне смартфона. Дисплеи будут использовать технологию «электронных чернил» E Ink.

Один экран будет использоваться для отображения уровня заряда, а второй для показа уведомлений и информации о состоянии сети. При этом дополнительные дисплеи не займут всю поверхность задней крышки смартфона, сообщает MyDrivers со ссылкой на собственные источники на производстве. 

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Экраны, выполненные по технологии E Ink, не требуют высокой частоты обновления, насыщенных цветов и не потребляют много энергии. Обычная электронная книга на одном заряде может продержаться месяц. Однако компания может оснастить дисплеи подсветкой, что приведет к повышенному энергопотреблению.

Сроки выпуска нового iPhone с дополнительными экранами пока неизвестны. Источники MyDrivers считают, что работа над ним ведется давно и полноценный анонс можно ожидать на ежегодной презентации новинок Apple в 2023 году.

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