Обновление Windows 11 сломало приложение NET Framework

Пользователи Windows 11 пожаловались на проблемы с приложениями, которые используют пакет NET Framework.

Microsoft выяснила, что сбои вызывает установка последнего обновления для «одиннадцатой» версии операционной системы под наименованием KB5012643, соответствующее сообщение появилось в блоге компании.

Так, после установки KB5012643 некоторые приложения NET Framework 3.5 могут перестать открываться. Ошибка затрагивает приложения, которые используют компоненты Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workflow (WWF).

Тем пользователям, которые столкнулись с проблемой, рекомендуется удалить обновление KB5012463 из «Центра обновления Windows». Также можно попробовать перезапустить NET Framework 3.5 и WCF в списке компонентов и служб операционной системы Windows.

NET Framework — платформа Microsoft, которая упрощает работу создателей различных программ, включая компьютерные игры. Без данного пакета множество популярных приложений будут неработоспособны.

Разработчики Microsoft уже работают над устранением ошибки, однако срок выхода рабочих обновлений пока неизвестен.